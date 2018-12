Egypte reageert fors op aanslag op toeristen nabij piramides: 40 terroristen gedood bij raids

Het Egyptische ministerie van Binnenlandse Zaken heeft bekendgemaakt dat het zaterdagochtend 40 terroristen heeft gedood bij raids op drie verschillende schuilplaatsen in Gizeh en het noorden van de Sinaï-woestijn. Die felle reactie kwam er nadat vrijdagavond een aanslag plaatsvond nabij de piramides van Gizeh, waarbij vier toeristen om het leven kwamen.

Volgens de mededeling van het Egyptische ministerie van Binnenlandse Zaken werden bij de invallen in twee verschillende schuilplaatsen in Gizeh, vlakbij de piramides, 30 terroristen gedood en elf gearresteerd door veiligheidstroepen. In El-Arish, in het noorden van de Sinaï-woestijn, werden nog eens tien terroristen gedood. De politie zou bij de raids grote hoeveelheden wapens, explosieven en substanties voor het maken van explosieven in beslag hebben genomen.

De Egyptische autoriteiten gebruiken wel vaker de term “terroristen” om te verwijzen naar radicale islamisten. Zo is de Sinaï-woestijn een gekend terroristisch bolwerk. Volgens het ministerie waren de militanten van plan om aanslagen te plegen op staatsinstellingen, toeristische faciliteiten, veiligheidsdiensten en kerken.

Het is wel nog niet duidelijk of de gedode en gearresteerde terroristen rechtstreeks gelinkt kunnen worden aan de bomaanslag op een bus met Vietnamese toeristen vrijdagavond. Daarbij kwamen vier mensen om het leven: drie Vietnamezen en een Egyptische gids. Elf mensen raakten gewond.

Terroristische dreiging

Egypte wordt regelmatig getroffen door aanslagen door extremistische groepen, die vooral gericht zijn tegen de veiligheidsdiensten en de christelijke Koptische minderheid. Door die aanslagen werden de veiligheidsmaatregelen aan toeristische trekpleisters reeds verhoogd. De piramides van Gizeh zijn wereldberoemd, jaarlijks worden ze door tienduizenden toeristen bezocht.

De toeristische sector, erg belangrijk voor de Egyptische economie, heeft zwaar te lijden onder de terroristische dreiging. De laatste maanden was de sector aan een opmars bezig. Volgens officiële cijfers kreeg het land vorig jaar 8,2 miljoen toeristen over de vloer. Dat zijn er nog een pak minder dan de 14,7 miljoen toeristen in 2010.