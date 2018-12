Mannen willen Nacer Chadli of Tom Boonen zijn als ze na nieuwjaar naar de fitness gaan

Als straks de eindejaarsfeesten voorbij zijn en de champagneflessen naar de glasbol zijn gebracht, willen we weer aan ons lichaam beginnen te werken. Weg die kilo’s, weg dat vet. En aangezien we graag een doelstelling hebben: mannen zouden wat graag het lichaam van Rode Duivel Nacer Chadli of oud-wielrenner Tom Boonen krijgen. Vrouwen spiegelen zich het liefst aan ex-Miss België Julie Taton, maar zien toch ook wel de lichaamsvormen van tennisster Yanina Wickmayer zitten.

Bowflex, een merk gespecialiseerd in fitnesstoestellen, wou wel eens weten wat de Belgen het meest bezighoudt aan het nastreven van hun ideale lichaamsfiguur. En meteen werd in een enquête ook gevraagd wie de Belgen dan wel zouden willen worden qua spieren en lichaamsbouw als ze na nieuwjaar beginnen joggen en fitnessen. De Franstalige krant La Capitale brengt de resultaten.

Eerst de mannen. Absoluut voorbeeld is Rode Duivel Nacer Chadli. De speler van AS Monaco beantwoordt aan het ideale profiel van de sportende man die wil werken aan zijn armspieren, spieren in het algemeen en wegwerken van zijn zwembandjes. Want die drie zijn wel de belangrijkste zorg van de Belgische man, althans volgens de Bowflex-enquête. Nacer Chadli is hét ideaal, maar ook Tom Boonen zit in de pikorde. Hij staat zelfs op twee van posterboys als de Belg zich in het zweet werkt. De top vijf wordt vervolledigd door zangers als Loïc Nottet, Slimane en Stromae. De rondvraag was duidelijk Franstalig geïnspireerd.

De dames. Zij zijn volgens de enquête het meest bezorgd om hun zitvlak, maatje in het algemeen en hun dijen. En als ze al iemand voor ogen hebben om na te streven is het Julie Taton. Deze dame werd Miss België in 2003. Zij gaat Tatiana Silva vooraf als ideaal, Tatiana mocht dan weer het kroontje van Miss opzetten in 2005. De top vijf bij de damesidolen wordt vervolledigd door de zangeressen Angèle, Selah Sue en tennisster Yanina Wickmayer.

Voor de precieze – voor zover vrijgegeven - maten van al deze idolen, men raadplege dokter Google, Wikipedia en andere sites.