Verwoestende brand op bedrijventerrein in Houthalen-Helchteren werd aangestoken

Houthalen-Helchteren - In een bedrijfshal op het industrieterrein Europark in Houthalen-Helchteren heeft zaterdagochtend een zware brand gewoed. Uit deskundig onderzoek is gebleken dat er kwaad opzet bij gemoeid was.

Het vuur brak iets voor 3 uur uit. In het gebouw waren vijf firma’s ondergebracht. De brand ontstond in een van die bedrijven. De vlammen baanden zich een weg naar het dak van de hal, waar het vuur snel uitbreidde. Er vielen geen gewonden. Het bedrijf waar het vuur ontstond, is volledig verwoest.

De brandweer van de hulpverleningszone Oost-Limburg bestreed de vlammen. In totaal werden vijf korpsen ingeschakeld om het vuur te doven. Het ging om de korpsen van Genk, Helchteren, Heusden-Zolder, Maasmechelen en Hasselt. Sommige korpsen kwamen met tankwagens voor extra bluswater ter plaatse. Naast het uitgebrande bedrijf is er rook- en waterschade in de rest van de bedrijfshal. Rond 7.30 uur zaterdagmorgen konden de brandweermannen naar hun kazerne terugkeren.

Kwaad opzet

Uit deskundig onderzoek is gebleken dat er kwaad opzet was bij de brand. Een branddeskundige concludeerde dat de brand duidelijk aangestoken is, aldus het parket van Limburg. Naast aanwijzingen van brandstichting zijn er sporen van een inbraak ontdekt.