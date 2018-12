Samenscholingsverbod voor ‘gele hesjes’ aan Belgische grensovergangen, lauwe opkomst voor zevende protestweekend in Frankrijk

Het protest van de ‘gele hesjes’ tegen de hoge brandstofprijzen in België en Nederland lijkt (tijdelijk?) geluwd. In Henegouwen voerde de provinciegouverneur een samenscholingsverbod aan de grensovergangen met Frankrijk in, en ook bij onze zuiderburen is de opkomst voor een zevende opeenvolgende actieweekend matig.

De gouverneur van de provincie Henegouwen, Tommy Leclercq, heeft een samenscholingsverbod ingevoerd voor groepen van meer dan vijf personen aan de Belgische grensovergangen met Frankrijk. Het verbod is duidelijk gericht op de acties van de ‘gele hesjes’. Het besluit werd genomen in overleg met de zuiderburen.

‘Gele hesjes’-actievoerders hielden afgelopen week opnieuw blokkades en filterblokkades aan verschillende grensovergangen. In de nacht van woensdag op donderdag infiltreerden bovendien relschoppers tussen de ‘gele hesjes’ in Hensies. Ze pleegden een diefstal met geweld en staken een vrachtwagen in brand.

Het verbod is niet gericht op toeristen die halt houden op de stopplaatsen langs de snelwegen in Henegouwen. Volgens de website met verkeersinformatie van de federale politie zijn er zaterdag geen manifestaties van ‘gele hesjes’ gemeld.

Matige opkomst in Frankrijk

Midden in de eindejaarsfeesten, en nadat het vorige actieweekend al een sof werd, lijkt ook dit weekend intussen geen overweldigend succes te worden voor de Franse ‘gele hesjes’. Er werden protesten gepland in Parijs, Marseille, Lyon, Toulouse en Bordeaux.

Anderhalve maand na het begin van de protesten lijkt de beweging nu enigszins uit te doven: bij de eerste grote betogingen op 17 november daagden in heel Frankrijk in totaal nog 282.000 actievoerders op, half december bleven er daar nog 66.000 van over, en vorig weekend waren het er nog maar 38.600.