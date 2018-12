Ayoub Bazarouj voor derde maal onder aanhoudingsbevel geplaatst

In het onderzoek naar de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs is Ayoub Bazarouj nu al voor de derde maal onder aanhoudingsbevel geplaatst. Dat melden de Sudpresse-kranten en het nieuws wordt bevestigd door het federaal parket. Bazarouj was eind 2015 en in mei 2018 al opgepakt in hetzelfde dossier, maar telkens vrijgelaten onder voorwaarden door de kamer van inbeschuldigingstelling. Vrijdag werd hij opnieuw ingerekend omdat hij die voorwaarden niet zou hebben nageleefd.

Ayoub Bazarouj werd op 30 december 2015 een eerste maal opgepakt, maar een drietal weken later al vrijgelaten omdat er onvoldoende aanwijzingen waren tegen de man. Eind mei 2018 werd hij opnieuw onder aanhoudingsbevel geplaatst.

De speurders vermoedden dat Ayoub Bazarouj Facebook- en WhatsApp-accounts had gemaakt voor zijn broer Youssef Bazarouj, die naar Syrië was getrokken en daar de rechterhand zou geweest zijn van Abdelhamid Abaaoud en Oussama Atar, beschouwd als spilfiguren in de aanslagen van 13 november. Net als hen zou Youssef Bazarouj een cruciale rol gespeeld hebben bij de voorbereiding van de aanslagen. Hij zou ook contact gehad hebben met de broers El Bakraoui, die zich opbliezen bij de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel en Zaventem. Dezelfde Facebook-account zou ook gebruikt zijn om de reis van Mohamed Abrini, die ook betrokken was bij de aanslagen van 22 maart, naar Syrië voor te bereiden.

Ayoub Bazarouj wordt er ook van verdacht Salah Abdeslam geholpen te hebben uit de handen van het gerecht te blijven. Zo zou hij in contact gestaan hebben met Abid Aberkan, in wiens woning Abdeslam op 18 maart 2016 uiteindelijk opgepakt werd. De man zelf zou elke betrokkenheid bij de feiten ontkennen en voorhouden dat de Facebook- en WhatsApp-accounts enkel aangemaakt werden om contact te houden met zijn broer.