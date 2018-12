Trainer van Wolverhampton reageert op de situatie van Leander Dendoncker in Engeland: “We rekenen op hem”

Precies 189 minuten. Met die speeltijd moet Leander Dendoncker het dit seizoen stellen bij Wolverhampton. De voormalige Anderlecht-speler beleeft dus verre van een droomdebuut in Engeland. Maar er is hoop, aldus coach Nuno Espirito.

Twee volle wedstrijden in de League Cup en 9 minuten in de competitie tegen Chelsea. Dat staat er momenteel op het Engelse palmares van Dendoncker. De Rode Duivel zat elf keer zelfs niet in de selectie van de Wanderers, maar Espirito nuanceerde dat alles op de persconferentie in aanloop naar de wedstrijd tegen Tottenham.

“Waarom Leander nog niet meer gespeeld heeft? Omdat we beslisten dat het juiste moment voor hem nog niet gekomen is”, aldus de Portugees. “Dat betekent echter niet dat we hem niet vertrouwen of niet op hem kunnen rekenen. Hij heeft zich volledig aangepast en is klaar voor wanneer we beslissen dat hij een kans krijgt in het team.”

Er zou gesproken worden over een uitleenbeurt, maar daar wil Espirito niet van weten. “Ik spreek niet over speculatie. Jij vertelt mij dat. Wat wil je dat ik zeg over geruchten of iets dat geschreven wordt in de pers? Verwacht je dat ik daar commentaar op geef? Ik weet niet eens waar je het over hebt. Ik vertrouw alle spelers die hier zijn. Ik ben er zeker van dat we op Leander kunnen rekenen wanneer dat nodig is. Voor de rest trekt ik mij van niets iets aan. Hij ontbrak tegen Fulham? Ja, hij was ziek. Daarom was Max Kilman erbij. We moesten die beslissing maken.”