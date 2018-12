Verwarde man die zich zijn eigen naam niet meer kan herinneren aangetroffen Ieper

Ieper - De politie en het parket zijn op zoek naar informatie over een verwarde man die vorige vrijdag werd aangetroffen bij een fitnesscentrum in Ieper.

De man werd op 21 december omstreeks 22u aangetroffen bij het fitnesscentrum Basic-Fit in de Paterstraat in Ieper, en kon zich zijn eigen naam of afkomst zich niet meer herinneren.

De onbekende man is tussen 40 en 50 jaar oud, en ongeveer 1m75 lang. Hij is normaal gebouwd en heeft bruin haar en voorhoofdskaalheid. Rechts op zijn onderrug heeft hij een 20 centimeter lang litteken. Hij maakt zich verstaanbaar in het Frans. Op het moment dat hij werd aangetroffen droeg hij een blauwe jeans, een rode pull, een beige vest.

Kent u deze man, of weet u iets meer over hem, aarzel dan niet om contact op te nemen met de speurders via het gratis telefoonnummer 0800/30.300, of op het mailadres opsporingen@politie.belgium.eu.