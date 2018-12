Bestuurder in levensgevaar na zware verkeersagressie in Antwerpen

Antwerpen - Een 24-jarige man is vrijdag levensgevaarlijk gewond geraakt na een vechtpartij in de Camille Huysmanslaan, in de Antwerpse Tentoonstellingswijk. Dat meldt het Antwerpse parket, dat het heeft over een zwaar geval van verkeersagressie. De dader werd aangehouden.

Het slachtoffer was uit zijn wagen gestapt nadat een andere bestuurder vermoedelijk een banale verkeersovertreding had begaan. Die bestuurder stapte eveneens uit zijn wagen en verkocht het slachtoffer een vuistslag, waardoor de man op de grond viel, en vervolgens nog verschillende harde stampen op het hoofd.

De dader bleef op het slachtoffer stampen ondanks de tussenkomst van verschillende getuigen. Het slachtoffer, een 24-jarige in Antwerpen wonende Spanjaard, was wellicht al buiten bewustzijn na de eerste slag, en moest na afloop met levensgevaarlijke verwondingen naar het ziekenhuis worden overgebracht. Hij verkeert nog steeds in levensgevaar.

De politie kon de andere bestuurder oppakken. Het gaat om een 23-jarige Turk, eveneens woonachtig te Antwerpen. De verdachte werd zaterdagmiddag al voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die hem vervolgens liet aanhouden. De precieze aanleiding voor het schijnbaar zinloze geweld wordt nog verder onderzocht.