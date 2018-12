Ierland gaat 796 babylijkjes opgraven uit opslagruimtes en septische putten van katholiek nonnenklooster

De Ierse regering gaat honderden babylijkjes opgraven bij een voormalig opvanghuis voor ongehuwde moeders in Ierland. Dat heeft de Ierse regering beslist, zo meldt de Irish Times. Door de lichamen te onderzoeken, hopen ze helderheid te kunnen verschaffen over het vermeend grootschalig misbruik in dat katholieke opvanghuis. De zoektocht maakt deel uit van het onderzoek naar seksueel misbruik in de katholieke kerk.

Het ’Mother and Baby Home’ in het West-Ierse Tuam in county Galway zou in de periode 1925-1961 dankzij de ’Bon Secours’-zusters een haven van veiligheid moeten geweest zijn voor ongetrouwde zwangere vrouwen. Maar al in 1975 bleek dat er een donkere kant van het verhaal onbelicht was gebleven. In een septische put nabij de katholieke instelling werden stoffelijke overschotten gevonden. “Van slachtoffers van de 19de-eeuwse hongersnood”, werd destijds gedacht.

Maar in 2014 bleek het om iets heel anders te gaan, toen er ook lijken gevonden waren in ondergrondse kamers en opslagruimtes. Historica Catherine Corless besefte dat het ging om baby’s, die allemaal tussen 1925 en 1961 gestorven en gedumpt bleken te zijn. In de graven liggen in het totaal wel 796 stoffelijke overschotten. Het zijn baby’s, al dan niet te vroeg geboren, kinderen tot 2 à 3 jaar, maar ook volwassen vrouwen.

Bevel tot opgraving

Een beperkt aantal lijkjes is ondertussen al opgegraven, maar om alle stoffelijk overschotten op te graven is een wetswijziging nodig. Die verwacht de regering in de eerste helft van 2019 door te voeren. Ze hebben hun steun uitgesproken en de beslissing is gemaakt.

De onderzoekers willen meer weten over de hoge sterftecijfers, medische proeven die op de kinderen zouden zijn uitgevoerd en de adoptie- en begrafenispraktijken in de tehuizen. Volgens schattingen verbleven in totaal circa 35.000 vrouwen in de tien tehuizen die door religieuze ordes in Ierland werden beheerd. Al jaren wordt er gevreesd dat er los van het klooster nog duizenden andere slachtoffers gevallen zijn.