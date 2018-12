Na Frankrijk wil nu ook Oostenrijk digitaks voor internetreuzen invoeren

Na Frankrijk wil nu ook Oostenrijk een taks invoeren die de grote internetbedrijven viseert. Dat heeft kanselier Sebastian Kurz zaterdag aangekondigd. Onderhandelingen tussen de EU-lidstaten over een digitaks voor de hele Europese Unie hebben voorlopig nog geen akkoord opgeleverd.

Internetbedrijven zoals Google of Apple mogen nu zelf kiezen in welk Europees land ze belastingen betalen. Ze kiezen daarbij voor landen met lage belastingen, zoals Ierland, Nederland of Luxemburg. Volgens de Europese Commissie betalen internetbedrijven in Europa gemiddeld 9 procent belastingen. Bij andere bedrijven is dat gemiddeld 23 procent. Om de GAFA, de grote internetbedrijven zoals Google, Apple, Facebook en Amazon, eerlijker te belasten, wil de Europese Commissie een digitaks invoeren. Verschillende lidstaten, met name Ierland, Zweden en Denemarken, stribbelen echter tegen.

Omdat een akkoord uitblijft, besliste Frankrijk al om zelf een GAFA-taks in te voeren vanaf 1 januari. Nu gaat ook Oostenrijk dat doen. “Het is maar rechtvaardig dat de grote digitale bedrijven die actief zijn in Europa een eerlijk deel aan belastingen betalen”, zegt kanselier Kurz. “De doelstelling is duidelijk: het gaat om het belasten van bedrijven die uit online-activiteiten immense inkomsten halen waarop ze nauwelijks belastingen betalen”.

De Oostenrijkse taks zou pas in 2020 ingaan, wanneer de regering ook andere fiscale hervormingen plant.