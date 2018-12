Acht personen met CO-intoxicatie naar ziekenhuis in Jette

Jette - In Jette zijn zaterdagvoormiddag acht personen naar het ziekenhuis gebracht met een CO-intoxicatie. Het ging om vier volwassenen en vier kinderen. Dat meldt de Brusselse brandweer.

Die werd omstreeks 11.45 uur verwittigd van een mogelijke intoxicatie in een flatgebouw in de Vanderborghtstraat. Ter plekke bleken er problemen met de verwarmingsinstallatie in drie van de vier appartementen. De acht bewoners van de twee appartementen op het gelijkvloers en de eerste verdieping bleken een intoxicatie te hebben opgelopen en werden overgebracht naar het ziekenhuis.

De gastellers en -branders van het gebouw werden verzegeld door Sibelga terwijl de gemeente zorgde voor opvang voor de bewoners.