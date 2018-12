Juventus ziet af tegen Praet, maar wint dankzij Ronaldo en VAR: wereldgoal in extra tijd afgekeurd

Juventus heeft de 19e speeldag in de Serie A op gang getrapt met een 2-1 overwinning tegen Sampdoria. Bij Sampdoria stond Dennis Praet 90 minuten tussen de lijnen. Cristiano Ronaldo was met twee doelpunten andermaal de scherpschutter van dienst bij de Italiaanse leider.

Voor de wedstrijd had de excentrieke voorzitter van Sampdoria Massimo Ferrero beloofd dat als zijn team Juventus kon verslaan, hij zijn haar in een hanenkam zoals Radja Nainggolan zou scheren. Cristiano Ronaldo en Juventus hadden daar echter geen zin en al na 2 minuten scoorde de Portugese superster de openingsstreffer na mistasten van Sampdoria-doelman Audero (verhuurd door Juve).

In de 33e minuut ging de bal na tussenkomst van de videoref op de stip voor Sampdoria na handspel van Emre Can (Juventus). Aanvoerder Fabio Quagliarella, enkele dagen geleden nog trefzeker tegen Chievo met een weergaloos hakje, twijfelde niet en ramde de gelijkmaker in doel. Goed voor de negende wedstrijd op rij dat de veteraan scoort.

In de tweede helft ging Juventus nadrukkelijk op zoek naar de overwinning. Eerst zag Ronaldo een striemend schot nog op de lat stranden, maar toen ook Juventus een - lichte - penalty kreeg na handspel, kon de Portugees toch zijn tweede van de dag maken. Na 19 wedstrijden staat de teller van Ronaldo al op 14 doelpunten.

In de toegevoegde tijd scoorde Sampdoria invaller Ricky Saponara een fantastisch doelpunt na een slechte pass van Juve-doelman Mattia Perin. Samp en Praet vierden, maar na een lange pauze werd het doelpunt op aangeven van de VAR toch afgekeurd voor buitenspel.

In het klassement blijft Juventus ongeslagen aan de leiding met 53 punten uit 19 wedstrijden. Concurrent Napoli, dat nog tegen Bologna aan de bak moet, volgt al op 12 punten. Sampdoria staat met 29 punten op een knappe vijfde plaats.