Dertigtal containers vallen van binnenschip in Antwerpse haven

Antwerpen - Aan de Noordzeeterminal in het Antwerpse havengebied zijn zaterdagmiddag een dertigtal containers van een binnenschip in het water gevallen in de buurt van de Zandvlietsluis. Dat zegt de Brandweer Zone Antwerpen.

Het is niet duidelijk hoe het incident is kunnen gebeuren en ook de inhoud van de containers is nog niet bekend, maar er zouden voorlopig geen aanwijzingen zijn dat er zich gevaarlijke stoffen in bevinden.

Verschillende hulpdiensten zijn aanwezig en proberen alle gevallen containers te lokaliseren. Sleepboten zullen prioritair de containers die zich in de vaargeul bevinden verplaatsen. “Uit voorzorg is er daarom een op- en afvaarverbod in werking getreden op de Schelde”, zegt Annelies Nauwelaerts van het Havenbedrijf Antwerpen. “We vermoeden dat dit zowat anderhalf uur lang het geval zal zijn. De hinder voor het scheepvaartverkeer is beperkt, aangezien het een erg rustige dag is.”