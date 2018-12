Frans gerecht opent onderzoek naar paspoorten van lijfwacht van president Macron

Bij het parket in Parijs is zaterdag een vooronderzoek gestart naar de twee diplomatieke paspoorten die Alexandre Benalla gebruikt zou hebben nadat hij deze zomer op moest stappen in het Elysée. Er wordt onder meer een onderzoek gevoerd naar misbruik van vertrouwen, meldt procureur Rémy Heitz.

De afgelopen dagen meldden Franse media dat Benalla, een in opspraak geraakte ex-medewerker van de Franse president Emmanuel Macron, recent nog gebruikt maakte van zo’n paspoort. Volgens de entourage van Benalla werden de paspoorten begin oktober teruggegeven. De voorbije weken had hij, volgens Le Monde en Mediapart, ontmoetingen met Afrikaanse leiders. Zo was hij begin december in Tsjaad, kort voor Macron naar daar reisde.

Vanuit het Elysée kwam de reactie dat het niet op de hoogte was. Toen Benalla in juli ontslagen werd, vroeg de president het ministerie van Buitenlandse Zaken om de paspoorten op te vragen. Buitenlandse Zaken liet daarop weten in juli en september schriftelijk die vraag gesteld te hebben.

Behalve over misbruik van vertrouwen gaat het onderzoek ook over “onterecht gebruik van een document” en “uitoefening van een activiteit in omstandigheden die bij de bevolking verwarring kunnen veroorzaken met de uitoefening van een publieke functie”, aldus de Parijse procureur.

Benalla loopt al enkele andere onderzoeken in de kijker, onder meer omdat hij tijdens de 1 mei-betoging geweld gebruikte tegen betogers. Dat was de aanleiding voor zijn ontslag.