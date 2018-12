Turkije en Rusland beloven terreurgroepen in Syrië “uit te roeien”

Turkije en Rusland blijven samenwerken in Syrië om er de terreur uit te roeien. Dat zijn hooggeplaatste regeringsvertegenwoordigers zaterdag overeengekomen in Moskou, meldt het Turkse regeringsgezinde persbureau Anadolu.

“We hebben een gezamenlijke wil om het Syrische grondgebied te zuiveren van alle terreurgroepen”, aldus de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu na een ontmoeting met zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov. “Ons doel is de terreurdreiging in Syrië uit te roeien”, aldus Lavrov. De ontmoeting kwam er nadat de Amerikaanse president Donald Trump eind vorige week aankondigde zijn troepen in Syrië terug te trekken.

Ankara liet Washington al weten dat het de Amerikaanse uittocht zal helpen coördineren en de strijd tegen terreurgroep Islamitische Staat (ISIS) zal voortzetten. Amerika steunde in Syrië de Koerdische Volksbeschermingseenheden, de voornaamste Syrisch-Koerdische militie die het tegen ISIS opneemt. Turkije had al langer kritiek op die steun en voert al enkele weken de militaire druk op die Syrische Koerden op.

Terugkeer van vluchtelingen

Zowel Lavrov als Cavusoglu beklemtoonden dat het Syrische grondgebied integraal bewaard moet blijven, aldus het Russische persbureau Tass.

De twee landen kwamen ook enkele maatregelen overeen die de terugkeer van Syrische vluchtelingen mogelijk moet maken.

In Syrië werken Ankara en Moskou samen, maar ze steunen wel groepen die het tegen elkaar opnemen. Zo krijgen rebellen die het opnemen tegen de door Rusland en Iran gesteunde Syrische president Bashar al-Assad steun vanuit Turkije. Begin volgend jaar komen de presidenten van Rusland, Turkije en Iran samen voor een top over Syrië, aldus nog Moskou.