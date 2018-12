Burgemeester kondigt samenscholingsverbod af nadat 15-jarigen man (26) in elkaar sloegen

Lebbeke - Na het zinloze geweld in het Oost-Vlaamse Lebbeke, waar een 26-jarige man twee dagen voor zijn leven moest vechten nadat hij aangevallen werd door een bende jongeren, heeft burgemeester François Saeys een samenscholingsverbod vanaf vijf personen afgekondigd. Het slachtoffer is ondertussen aan de beterhand.

De vechtpartij vond woensdag rond 19.30 uur plaats in de buurt van de ijspiste in Lebbeke. Een meisje dat bij de jongerengroep hoorde, filmde hoe een achttal jongeren het slachtoffer meermaals duwden tot hij op de grond viel en hem enkele rake klappen gaven. Toen de jongeman begon te bloeden, liepen de jongeren weg en lieten ze hem achter aan de nachtwinkel in de Stationsstraat.

LEES OOK. Zinloos geweld in Lebbeke: groepje jongeren slaat man in elkaar aan ijspiste, drie 15-jarigen opgepakt

Stijn A., het 26-jarige slachtoffer uit Lebbeke, werd met verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Hij verkeerde twee dagen in levensgevaar, maar is momenteel aan de beterhand. Hij liep echter een zware hersenschudding op, waardoor hij zich voorlopig niets meer kan herinneren van het voorval.

De politie kon ondertussen drie verdachten, allemaal vijftien jaar oud, identificeren. “In opdracht van het parket zijn twee minderjarigen uit Lebbeke en Dendermonde voorgeleid bij de jeugdrechter in Dendermonde. De derde minderjarige, die in Opwijk woont, is voorgeleid bij de jeugdrechter in Brussel”, zegt woordvoerster Sarah Demeyer van de Dendermondse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen.

Twee vrij onder voorwaarden

De jongeman uit Opwijk werd geplaatst in de gesloten instelling van Everberg. Hij zit momenteel vast voor poging tot doodslag. De twee anderen kwam vrij onder voorwaarden, waaronder een uitgangsverbod.

“Het gemeentebestuur heeft de nodige maatregelen genomen”, reageert burgemeester François Saeys (Open VLD) op het zinloos geweld. “Dit voorval kan niet door de beugel. Er is een samenscholingsverbod vanaf vijf personen ingesteld rond de nachtwinkels en er zal systematisch identiteitscontrole zijn voor de handhaving van dat verbod.”

Niet eerste incident

Volgens de burgemeester waren er de jongste tijd wel meerdere incidenten in het centrum. Veelal door jongeren die afzakten naar de ijspiste om overlast te veroorzaken.