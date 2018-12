Hij had droomtransfer naar Barcelona beet, maar toen liep het mis: “Toen ik buiten kwam, was het al beslist”

Deze maand rondde FC Barcelona de verrassende transfer van Jeison Murillo af. De verdediger werd tot het einde van het seizoen gehuurd van Valencia. Nu blijkt dat de Blaugrana een alternatief achter de hand hadden.

Bij Barcelona waren ze deze winter op zoek naar een defensieve versterking door de blessures van Samuel Umtiti en Thomas Vermaelen. Uiteindelijk werd er gekozen voor Murillo van Valencia, waarbij Barça een aankoopoptie van 25 miljoen euro bedwong.

Maar nu blijkt dat Barcelona nog een tweede speler medische testen liet afleggen. De Braziliaan Rodrigo Caio (25) maakte de trip naar Catalonië en kreeg een positief antwoord na zijn testen. De viervoudig international van Vasco da Gama reisde echter duizenden kilometers voor niets.

“Er waren twee opties: ik en Murillo, maar ze kozen hem”, zei Caio bij Globo Esporte. “De medische testen waren gedaan maar toen ik de kamer verliet, had Barça al een keuze gemaakt. Natuurlijk is dit frustrerend maar dat hoort er nu eenmaal bij. Ik vat het positief op. Het feit dat Barcelona mij volgt, maakt me gelukkig. Ze kennen mijn potentieel. Ik blijf kalm en wacht op mijn volgende kans om naar Europa te komen.”