Vrouwelijke ISIS-strijder (27) die haar 5-jarige “slavin” liet sterven van de dorst, moet zich verantwoorden voor oorlogsmisdaden

De Duitse Jennifer W. zal zich moeten verantwoorden voor de rechtbank voor oorlogsmisdaden. Dat heeft het Duitse parket beslist. De 27-jarige jonge vrouw sloot zich in september 2014 aan bij ISIS in Irak en zou zich razendsnel hebben opgewerkt binnen de zogenaamde “zedenpolitie”. Daar zou ze mensonterende en gruwelijke mishandelingen hebben uitgevoerd. Onder meer haar vijfjarige “slavin” liet ze sterven van de dorst.

Jennifer W. was 23, toen ze zich bij ISIS aansloot in Irak. Ondanks haar jonge leeftijd wist ze al snel een prominente rol in de organisatie op te eisen. Tussen juni en september 2015 maakte ze zo onder andere ook deel uit van de zedenpolitie van IS in Falloujah en Mosul. De vrouw gebruikte alle mogelijke methoden om erop toe te zien dat de islamitische vrouwen de regels van de organisatie zouden respecteren. Dat deed ze niet voor niets, ze kreeg daar een salaris van 60 à 90 euro per maand voor.

Vijfjarig meisje dood

In de zomer van 2015 zou ze volgens het ook samen met haar man een meisje gekocht hebben van vijf jaar, om als slaaf in te zetten in het huishouden. Maar het kindje werd ziek en plaste geregeld op haar matras. Om haar te straffen, werd ze buiten in de hitte vastgeketend door de man en stierf ze van de dorst. Jennifer W. deed niets om het meisje te helpen.

Aan de uitgang van de Duitse ambassade in het Turkse Ankara konden de veiligheidsdiensten de vrouw oppakken. Ze was daar in de hoop haar papieren in orde te kunnen brengen. De Turkse overheid besloot haar uit te leveren aan Duitsland. Maar daar was er in eerste instantie niet voldoende bewijs tegen haar. Ze mocht terugkeren naar haar huis in Nedersaksen, “maar het is altijd haar doel geweest om terug te keren naar IS-terrein”, zeggen de aanklagers.

Toen ze dat probeerde en in juni 2018 een vliegtuig naar Syrië probeerde nemen, arresteerde de politie haar. Nu zal de openbare aanklager haar voorleiden voor oorlogsmisdaden. Er staat nog geen procesdatum vast. De vrouw riskeert levenslange een gevangenisstraf als ze schuldig wordt bevonden.