Moeder van overleden vrouw uit Sint-Niklaas vrijgelaten: geen sprake van misdrijf

Sint-Niklaas - De moeder van de 33-jarige vrouw die eerder deze week om het leven kwam in het Nederlandse dorp Clinge, is vrijgelaten. Volgens het Openbaar Ministerie kwam haar dochter om het leven door een wanhoopsdaad.

De 33-jarige Leila H. uit Sint-Niklaas werd woensdagnacht dood gevonden op straat in het Nederlandse Clinge, vlakbij de Belgische grens. Met de handen vol bloed ging de moeder van Leila H. kort na 3 uur op het raam bonken van haar overburen in de De Ruyterlaan in Clinge. “Mijn dochter heeft zichzelf iets aangedaan”, schreeuwde de 63-jarige vrouw volgens de lokale nieuwszender Omroep Zeeland. Leila stierf ter plaatse.

Haar moeder Fatima werd opgepakt door de politie en als verdachte gezien, maar werd zaterdag weer vrijgelaten. Volgens het Openbaar Ministerie is er geen sprake van een misdrijf, maar stapte het slachtoffer uit het leven door zichzelf de messteken toe te dienen.

Liefdesbreuk

Leila H. woonde al meer dan acht jaar op een appartement in de Truweelstraat in Sint-Niklaas. Daar leefde ze sinds vorig jaar alleen met haar twee kinderen van vier en zeven jaar na de scheiding met haar echtgenoot. Een breuk die haar zwaar viel en waardoor ze een tijdlang in een zware depressie belandde.

Leila H. stond ingeschreven als poetsdame bij een dienstenchequebedrijf uit Sint-Niklaas, maar was momenteel niet aan het werk. Ze had het gevoel dat haar ex-man haar altijd en overal achtervolgde. Hij pikte het niet dat ze zich zo westers gedroeg. De kinderen van het slachtoffer zijn in overleg met de familie veilig ondergebracht volgens het Openbaar Ministerie.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be