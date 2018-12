Oproep om te manifesteren in Grimbergen: “Eerste gemeente waarin Vlaams Belang ‘light’ aan de macht komt”

Grimbergen - Op 3 januari wordt in Grimbergen de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Op Facebook circuleert een oproep om die dag in de vooravond een lichtstoet te houden “voor een warme en solidaire gemeente”. De initiatiefnemer vreest dat de aanwezigheid van de lijst Vernieuwing van ex-Vlaams Belanger Bart Laeremans in het gemeentebestuur zal zorgen voor een minder solidair Grimbergen.

“Op 1 januari 2019 zal in Grimbergen het eerste gemeentebestuur in Vlaanderen aantreden waarin het Vlaams Belang in een ‘light-versie’ onder de noemer Vernieuwing aan de macht komt. Volgens sommigen is dit het doorbreken van het cordon sanitaire, maar voor mij is het voornamelijk de vrees dat Grimbergen de volgende zes jaar veel minder en solidair zal worden”, aldus initiatiefnemer Frank Van Den Block.

“Als bezorgde Grimbergenaren willen wij het nieuwe bestuur oproepen een warm, duurzaam en sociaal beleid te voeren voor een open, solidaire, rechtvaardige, gastvrije en duurzame gemeente waar iedereen zich kan en mag thuis voelen. We vragen het gemeentebestuur om verder in te zetten op klimaat, welzijn, participatie, ontwikkelingssamenwerking en diversiteit”, klinkt het in de oproep. De manfiestatie gaat om 18 uur van start aan de parking Prinsenbos.

Bart Laeremans

Vernieuwing wordt geleid door Bart Laeremans die van 1995 tot 2014 eerst in de Kamer en daarna in de Senaat zetelde voor achtereenvolgens het Vlaams Blok en Vlaams Belang, een partij die hij in 2015 verliet.

Na het bekendraken van het coalitieakkoord met Open VLD en N-VA was er heel wat te doen rond de aanwezigheid van Luk Raekelboom, een medewerker van het Vlaams Belang in het Vlaams parlement, in de gemeenteraadsfractie van Vernieuwing. Pas toen Raekelboom besliste als onafhankelijke te zullen zetelen gaf de top van Open VLD de lokale afdeling toestemming om deel te nemen aan deze coalitie.