Leander Dendoncker pakt meteen stuntzege bij eerste basisplaats: Wolves verovert scalp van Tottenham

Wolverhampton Wanderers heeft zaterdag voor een serieuze verrassing gezorgd in de Premier League. Het nummer elf van de competitie stuntte op Wembley en ging na een sensationeel slot met 1-3 winnen bij Tottenham, de tweede van de Premier League. Leander Dendoncker maakte zijn debuut en werd halverwege de tweede helft - toen het nog 1-0 stond - gewisseld. Bij de thuisploeg stond Toby Alderweireld de hele partij tussen de lijnen.

LEES MEER.Trainer Wolverhampton had het enigszins voorspeld: Dendoncker voor het eerst basisspeler in Premier League

Voor Tottenham leek er weinig aan de hand. Het was business as usual: aan de rust leidden The Spurs met 1-0, en Harry Kane - wie anders? - had gescoord. In de tweede helft ging het op korte tijd echter helemaal mis voor Tottenham. In de 72ste minuut, vlak nadat Leander Dendoncker was afgelost door João Moutinho, stond de gelijkmaker plots op het bord. Moutinho gaf meteen een assist, de afwerker was Willy Boly.

Het zou echter niet bij 1-1 blijven voor de Wolves. Tien minuten na de gelijkmaker werd het plots stil op Wembley, want Raul Jimenez werkte de 1-2 tegen de netten. En even later werd het zelfs 1-3, want ook invaller Hélder Costa pikte zijn goaltje mee. Een stunt van formaat voor de bezoekers, die zo uitzicht behouden op de Europese tickets. Voor Tottenham is de nederlaag een klein drama, want leider Liverpool kan later vanavond de leiding uitbreiden naar 9 punten.