Luchtverkeer op luchthaven Hannover stilgelegd nadat man hek ramt met auto

Het luchtverkeer op de luchthaven van het Duitse Hannover is zaterdagnamiddag stilgelegd, melden Duitse media. Een man had met zijn auto een hek geramd om de tarmac te kunnen oprijden. Hij kon opgepakt worden, maar het is nog niet duidelijk wat zijn motief was.

De man ramde het hek met een wagen met Poolse nummerplaat en probeerde de tarmac op te rijden, zegt een woordvoerder van de luchthaven aan Duitse media, maar hij slaagde daar niet in. Het luchtverkeer werd meteen stilgelegd.

De politie kon de bestuurder oppakken en doorzoekt het voertuig. De agenten proberen nu te weten te komen of de man kwade bedoelingen had of hij in de war was. Volgens Hannoversche Allgemeine wilde de man bij een vliegtuig geraken dat pas geland was. Een tolk is ter plaatse om de passagiers en de bemanning van het toestel van Agean Airlines te kunnen ondervragen.