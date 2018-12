Zwitser opgepakt die mogelijk betrokken is bij moord op Scandinavische toeristen

De politie in Marokko heeft zaterdag in Marrakesh een Zwitser opgepakt die mogelijk betrokken is bij de moord op twee Scandinavische toeristen, die in het Atlasgebergte in Marokko dood werden aangetroffen. Dat melden gerechtelijke bronnen zaterdag.

De Zwitser woont in Marokko, heeft ook de Spaanse nationaliteit en zou volgens de politie een “extremist” zijn. Hij zou de andere verdachten les hebben gegeven in nieuwe technologieën en hen hebben opgeleid bij schietoefeningen.

In de moordzaak van de twee Scandinavische toeristen zijn eerder al dertien arrestaties verricht. Vier mannen zitten vast op verdenking van de moord op de twee vrouwen en nog eens negen verdachten werden opgepakt omdat ze banden zouden hebben met de vier hoofdverdachten.

Messteken

De lichamen van een 24-jarige Deense vrouw, Louisa Versterager Jespersen, en van een Noorse vrouw van 28, Maren Ueland, werden midden december aangetroffen op 10 kilometer van in Imlil, in het Atlasgebergte. Daar hadden de twee jonge vrouwen hun tentje neergezet om daarna verder het Atlasgebergte in te wandelen. Ze werden gedood door messteken in de nek en hals. Minstens een van de twee vrouwen werd onthoofd. De daders maakten daar ook een video van. Een van de vrouwen werd teruggevonden in de tent, de andere lag er net buiten. De lichamen werden gevonden door twee Franse wandelaars. Achteraf bleek dat de daders hun tentje hadden opgesteld naast dat van Louisa en Maren.

De moord veroorzaakte een schokgolf in Denemarken, Noorwegen en ook Marokko. Veel Marokkanen legden de voorbije dagen bloemen neer aan de ambassade van Noorwegen in hoofdstad Rabat.