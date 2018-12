Trump haalt zwaar uit naar Democraten: “Dood van twee kinderen aan de grens is hun fout”

De Amerikaanse president Donald Trump noemt de dood van twee kinderen aan de grens tussen zijn land en Mexico de schuld van de Democraten. “De muur zal alles oplossen”, schrijft hij op Twitter.

Op kerstavond werd Felipe Gomez Alonzo (8) in allerijl naar het ziekenhuis gebracht omdat hij er ziek uitzag. De jongen, die als migrant het land wilde betreden met zijn ouders, was aan de grens opgepakt en overleed daar enkele uren later. Het overlijden kwam amper drie weken na de dood van de 7-jarige Jakelin Caal Maquin, die overleed nadat de grenspolitie haar samen met haar ouders had opgepakt.

Er kwam een golf van kritiek na het overlijden van de twee migrantenkinderen, maar president Donald Trump zegt zaterdag dat hij zich niet aangesproken voelt. Wel integendeel: hij schuift de zwarte piet door naar de Democraten.

Muur

“De dood van kinderen of andere mensen aan de grens zijn enkel en alleen de schuld van de Democraten en hun zielige immigratiebeleid”, schrijft Trump op Twitter. “Daardoor maken mensen de lange reis naar ons land omdat ze denken dat ze ons land illegaal kunnen betreden. Maar dat kunnen ze niet. Als we een muur zouden hebben, zouden ze dat zelfs niet proberen.”

De Amerikaanse president hield het daar niet bij. “De twee kinderen in kwestie waren al heel ziek voor ze bij de grenspolitie terechtkwamen. De vader van het meisje heeft zelf gezegd dat het hun fout niet is. Hij had haar de dagen voordien geen water gegeven. De grenspolitie heeft de muur nodig en dan zal het allemaal opgelost zijn. Ze werken zo hard en krijgen zo weinig krediet.”

Door de discussie over de muur en de begroting in de VS ligt het land gedeeltelijk stil. Wanneer de shutdown zal stoppen, is nog onduidelijk. “Voor zij die zich naïef afvragen waarom de Republikeinen nog geen toestemming hebben voor de muur: in de senaat moeten tien Democraten voor stemmen. Maar ze zeggen neen tegen veilige grenzen”, aldus nog Trump. “Nu moeten we het op de harde manier doen, via een shutdown, en dat is jammer.”

Any deaths of children or others at the Border are strictly the fault of the Democrats and their pathetic immigration policies that allow people to make the long trek thinking they can enter our country illegally. They can’t. If we had a Wall, they wouldn’t even try! The two..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 december 2018