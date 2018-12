Gesprek tussen Mathias De Clercq en Christophe Peeters “goed verlopen”: “Komende dagen verder spreken”

Gent -

De aantredende Gentse burgemeester Mathias De Clercq heeft zaterdag het aangekondigde gesprek gehad met uittredend schepen en partijgenoot Christophe Peeters (Open VLD). “Het gesprek is goed verlopen en we spreken verder”, zegt De Clercq. “Het was een eerste gesprek en we gaan de komende dagen verder spreken met elkaar”, reageert Peeters.