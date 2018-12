1.170 km varen en dan ruzie maken over wie het snelst was: alweer protest over winnaar prestigieuze zeilrace

Op tweede kerstdag was het weer zover: één van de moeilijkste zeilraces ter wereld ging van start in Sydney. Deelnemers leggen 1.170 kilometer af en proberen als eerste het Tasmaanse stadje Hobart te bereiken. Maar als eerste over de finish varen, betekent in deze race niet dat je automatisch naar huis mag met de trofee. Ook dit jaar brak protest uit tegen de winnaar.