Dierenasielen zijn het beu om ‘foute’ kerstcadeaus op te vangen: “Geef geen dier als geschenk”

Een kersttraditie: foute cadeaus na enkele dagen weer inruilen. De zoekertjessites staan dezer dagen vol met nieuwe keukenmachines, parfum, boeken en andere miskopen. Maar wat als dat foute cadeau een konijntje is?

OPROEP: Gelieve GEEN dieren als cadeau te geven. Deze voormiddag kregen we over drie dieren de vraag of we ze konden overnemen. De dieren waren gegeven als kerstgeschenk en niet gewenst. Of de ontvangers konden het financieel niet aan om ze de nodige zorgen te geven.

Met die opvallende oproep op Facebook wil het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren vzw in Merelbeke voorkomen dat katten, honden en andere dieren als cadeau dienen tijdens de eindejaarsperiode. Ze doen dat nadat vrijdag twee konijnen in erbarmelijke toestand werden binnengebracht. “De konijnen waren zwaar ondervoed. Eentje is al na een halfuur overleden en het andere stierf een dag later bij de dierenarts. De mensen die ze binnenbrachten, hadden ze zelf nog maar drie dagen. Het kan goed zijn de dieren al langer ziek waren, maar toch is de situatie verontrustend”, zegt Nick De Meulemeester van het opvangcentrum.

Verboden

In Merelbeke zien ze het wel vaker. Mensen die een aantal dagen na de feesten het ‘foute’ cadeau komen binnenbrengen. “Maar mensen moeten weten dat het niet toegelaten is om een dier cadeau te doen aan kinderen onder de zestien jaar, zonder dat de ouders akkoord gaan.”

Dit konijntje werd kort na Kerstmis binnengebracht in het opvangcentrum en stierf vrijwel meteen. “Het was zwaar ondervoed.” Foto: Inge Kinnet

Ook in Haasrode, in het Dierencentrum Waasland, krijgen ze geregeld de vraag. “Hebben jullie nog een kitten om als cadeautje te geven?” klinkt het dan. “Zulke vragen weigeren we bijna altijd”, zegt Kris Amelinckx van het dierencentrum. “Als het voor je eigen kinderen is, willen we het bekijken. Maar het blijft belangrijk dat het een weloverwogen keuze is.”

In het dierenasiel van Genk hebben ze strenge richtlijnen rond adoptie. “Iedereen van het gezin moet aanwezig zijn. Papa kan wel zeggen dat iedereen akkoord is, maar misschien ziet mama het toch niet helemaal zitten. Zo kunnen we controleren dat er geen dier geschonken wordt aan iemand die het niet wil”, zegt An Fransen van vzw Dierenasiel Genk.

Impulsadopties

In Duitsland hebben ze een andere methode bedacht. Verschillende dierenasielen besloten om vanaf 18 december tijdelijk geen dieren ter adoptie af te staan. Zo willen ze impulsadopties tijdens de feestdagen tegengaan. Mensen kunnen de dieren wel bezoeken, maar moeten tot januari wachten om ze effectief mee naar huis te nemen.

Vlaanderen nam de afgelopen jaren ook maatregelen om impulsadopties tegen te gaan. Zo wordt elke kandidaat-adoptant geïnformeerd aan de hand van een vragenlijst om hem of haar te wijzen op de verantwoordelijkheden en plichten die gepaard gaan met adoptie. Zoals de financiële last of de aandacht die het dier nodig heeft.