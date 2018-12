Wij klinken en kussen, in Denemarken gooien ze met borden: zo wordt nieuwjaar gevierd in rest van de wereld

Wanneer de klok middernacht slaat, delen we weer kussen en onze beste wensen uit. We toosten met glazen champagne, en op nieuwjaarsdag lezen de kinderen hun nieuwjaarsbrief voor. Zo gaat de traditie in de Belgische huishoudens. Maar in het buitenland durven ze het een tikje anders, zelfs merkwaardig aan te pakken. Door oliebollen om middernacht in het frietvet te gooien, bijvoorbeeld, of door borden kapot te gooien aan de voordeur van je beste kameraad. En dat allemaal om elkaar het beste te wensen voor 2019.