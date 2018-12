Juncker verwijt EU-lidstaten “hemeltergende hypocrisie” over grenzenbeleid

De voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, heeft de Europese lidstaten “hemeltergende hypocrisie” verweten in de discussie over een sterkere Europese grensbewaking.

“Alle Europese staatshoofden en regeringsleiders hebben meer dan twee jaar lang geëist dat de Europese buitengrenzen beter zouden beschermd worden”, zei hij in de krant Welt am Sonntag. “En nu komen er plots van overal bedenkingen. Dat ze een aanslag zijn op de nationale soevereiniteit, dat alles veel te snel gaat en dat de aantallen te hoog gegrepen zijn. Dat is toch van een hemeltergende hypocrisie.”

De Europese Commissie had in september voorgesteld om tegen 20.000 een permanente reserve van 10.000 manschappen ter beschikking te stellen van het Europese agentschap voor grensbewaking Frontex. Dat zijn er 8.500 meer dan nu. De staatshoofden en regeringsleiders hadden de bescherming van de buitengrenzen tegen illegale migratie tot prioriteit uitgeroepen op een Europese top eind juni.

Maar veel Europese lidstaten waren kritisch voor de Frontex-plannen van de Europese Commissie. Het Oostenrijkse EU-voorzitterschap, een alliantie van de conservatieve ÖVP en extreemrechtse FPÖ, stelde voor om de permanente reserve pas tegen 2027 op te voeren tot 10.000.

Juncker zei dat net diegenen die de grootste kritiek hadden op de gebrekkige bescherming van de buitengrenzen zich niet willen engageren. “Zo kan Europa niet functioneren. We moeten snel handelen, zodat we voorbereid zijn, en de Euroepse buitengrenzen ook werkelijk onder controle zijn.”