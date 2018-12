Eerste stembureaus geopend in oosten van Congo

De verkiezingen in Congo, waarbij een opvolger wordt gekozen voor aftredend president Joseph Kabila, zijn zondag om 5 uur van start gegaan in het oosten van het land. Dat stelden journalisten van nieuwsbureau AFP vast in Goma en Lubumbashi.

LEES OOK. Verkiezingen à la Congolaise: pas in maart stemmen, maar president al in januari ingezworen

In Lubumbashi waren de eerste kiezers leden van de onafhankelijke nationale kiescommissie (Céni). Daarna was het aan de ‘getuigen’, de waarnemers van de politieke partijen, stelde een team van AFP vast in een kiesbureau in het Imara-college. Een tiental personen wachtten buiten.

De verkiezingen waren al drie keer uitgesteld. Er wordt mee rekening gehouden dat de verkiezingen aanleiding kunnen geven tot geweld.