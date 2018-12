Regen of motregen: we krijgen een miezerig jaareinde

Zondagochtend zijn er op een aantal plaatsen nog opklaringen met wat ochtendgrijs, maar al snel neemt de bewolking toe en geleidelijk krijgen we lichte regen of motregen. Dat meldt het KMI.

Foto: KMI

In de Ardennen is het meteen grijs met lage wolken en/of mist. De maxima liggen tussen 3 en 6 graden ten zuiden van Samber en Maas, rond 10 graden aan zee en tussen 7 en 9 graden elders. De wind waait zwak tot matig, meestal uit zuidwestelijke richtingen.

Tijdens de nacht van zondag op maandag blijft het zwaarbewolkt en nevelig met soms nog wat motregen. Lokaal is ook mist mogelijk. De temperaturen veranderen nauwelijks: de minima liggen tussen 2 graden in Hoog-België en 9 graden aan zee. De wind waait zwak of matig uit west of westnoordwest.

Volgende week

Maandag blijft het overwegend bewolkt met soms wat gemiezer of lichte regen. Het is wel zacht voor de tijd van het jaar met maxima tussen 5 graden in Hoog-België en 9 graden in Laag-België. De wind waait meestal zwak uit westelijke of soms eens noordwestelijke richtingen.

Ook voor dinsdag verwachten we weinig verandering en dus veel wolken met af en toe wat motregen of lichte regen. We krijgen maxima van 3 graden in de Hoge Ardennen tot 9 graden in Vlaanderen. De matige westenwind ruimt naar het noordwesten.

Woensdag bereikt een polaire luchtsoort onze streken. Het wordt bijgevolg kouder, met een wisselende bewolking en kans op een bui. Ten zuiden van Samber en Maas zijn enkele sneeuwvlokken niet uitgesloten. De maxima liggen rond 6 graden in het centrum. De wind waait matig uit het noordwesten tot het noorden.

Tijdens het tweede deel van de week wordt het kouder. De kans op (winterse) neerslag is eerder klein, maar het wordt wel dikwijls zwaarbewolkt. De maxima liggen rond 5 graden in het centrum. In Laag-België kan het ‘s nachts weer gaan vriezen.