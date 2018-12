Hun laatste dagen waren zorgeloos. Daarna werden Scandinavische studentes gruwelijk vermoord door amateuristische “eenzame wolven”

De twee Scandinavische meisjes die twee weken geleden werden vermoord door islamitische extremisten in het zuiden van Marokko, beleefden een zorgeloze vakantie. Dat zegt hun Marokkaanse gids. Intussen raken ook steeds meer details bekend over de amateuristische en haastig gevormde terreurcel die achter de moorden zit.

De 24-jarige Deense Louisa Vesterager Jespersen en haar 28-jarige Noorse vriendin Maren Ueland ontmoetten berggids Rachid Imerhade enkele dagen voor hun dood. Hij beschrijft het rondreizende duo als “gelukkig”. “Ze lachten, babbelden erop los, waren gewoon gezellig. Ze praatten veel met iedereen die ze tegenkwamen.”

Ook volgens Helle Petersen, de moeder van Louisa, was haar dochter “altijd gelukkig en positief. Iedereen hield van haar, en zij zag altijd het beste in iedereen.” De twee slachtoffers studeerden allebei “buitenactiviteiten en cultureel gidsen” aan een Noorse universiteit. Toch had Petersen haar dochter naar eigen zeggen gewaarschuwd voor haar reis naar Marokko, “omwille van de chaotische situatie daar”.

Toch trokken de twee studentes samen met drie andere vriendinnen naar Marokko voor een trektocht. Hun drie vriendinnen kozen er voor om te gaan surfen, maar Jespersen en Ueland hadden meer zin in een wandeling. Net voor hun dood hadden ze hadden hun tentje opgezet in een afgelegen gebied op twee uur wandelen van het toeristische Imlil in het Atlas-gebergte, doorgaans het vertrekpunt voor wie de Toubkal wil beklimmen, met zijn 4.167 meter de hoogste berg van Noord-Afrika.

De vier daders zwoeren in een eerdere video hun eeuwige trouw aan Abu Bakr al-Baghdadi, de leider van ISIS, uit. Foto: if

Banden met ISIS?

Afgelopen maandag werden de twee meisjes op gruwelijke wijze vermoord door vier mannen, die enkele dagen eerder een zelfstandige “terroristencel” hadden opgericht met als doel toeristen te viseren, als wraak voor Koerdische aanvallen op ISIS-dorpen in Syrië. Eén van de twee meisjes was de keel over gesneden, de andere was onthoofd. Misselijkmakend beeldmateriaal van de moorden werd gedeeld op sociale media, en zelfs rechtstreeks naar de ouders van de beide meisjes gestuurd. Daarop is te horen hoe de daders zeggen “Dit is de wil van Allah” en “Dit is wraak voor onze broerders in Hajine in Syrië. Dit zijn jullie hoofden, vijanden van God.”

Op een eerder opgenomen video zweerden de daders trouw aan kalief Abu Bakr al-Baghdadi, de leider van ISIS, maar volgens Marokkaanse officials hebben ze geen formele banden met die groepering en gaat het om “lone wolves”, ofwel op eigen houtje geradicaliseerde extremisten zonder hulp van een grote terroristische organisatie.

Rachid Afatti, Ouziad Younes, en Abdessamad Ejjoud, de leider van de groep. Foto: if

Twee straatverkopers, een loodgieter en een timmerman

De leider van de groep was Abdessamad Ejjoud, een 25-jarige straatverkoper uit de buitenwijken van Marrakech. De zelfverklaarde “emir” van de groep stond bekend als extremist, nadat hij in 2013 al eens geprobeerd had om naar Syrië en Irak te trekken om deel te nemen aan de gewapende jihad. De drie andere hoofdverdachten waren Abdelrahim el-Khayali, een 33-jarige loodgieter, Ouziad Younes, een 27-jarige timmerman, en Rachid Afatti, een 33-jarige straatverkoper.

Volgens Abdelhak Khiam, het hoofd van het Marokkaanse Centrale Bureau voor Gerechtelijk Onderzoek, had Ejjoud pas enkele dagen voor de moorden gelijkgezinden gezocht, en een 15-tal anderen gerekruteerd. “Daarna overlegden ze hoe ze het beste een aanslag kon plegen in Marokko. Ze besloten dat ze de veiligheidsdiensten zouden viseren of buitenlandse toeristen.” Daarop reisden ze naar de streek rond Imlil “omdat daar veel toeristen komen. In een afgelegen gebied kozen ze dan de twee studentes als doelwit, zonder hun aanslag verder echt voor te bereiden. De vrouwen werden overvallen, met messen neergestoken, de keel overgesneden en onthoofd.”

De Marokkaanse politie verspreidde deze beelden van de wapens die gebruikt zouden zij bij de moorden. Foto: if

“Cel volledig opgerold”

De daders van de moorden werden al snel opgepakt: ze zouden na de feiten namelijk meteen op de vlucht zijn geslagen, zonder hun tent en al hun spullen erin. Het was daar dat de politie een van hun identiteitskaarten vond. Hun betrokkenheid staat ook vast: op de onbewerkte beelden die ze van de moorden maakten, waren ze immers nog allemaal herkenbaar. Binnen de drie dagen zaten de vier in de cel.

In de daaropvolgende dagen werden nog 15 andere verdachten aangehouden op verdenking van betrokkenheid, onder hen ook een Spaanse Zwitser die de anderen les zou hebben gegeven in nieuwe technologieën en hen hebben opgeleid bij schietoefeningen. De groep zou ook plannen hebben gehad voor een andere aanslag: er werd bij de arrestaties namelijk ook materiaal voor de productie van bommen in beslag genomen. Volgens de Marokkaanse politie is de volledige terreurcel daarmee ontmanteld.