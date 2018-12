Brussel - De Brusselse brandweer heeft tijdens de nacht van zaterdag op zondag een veertiger uit het kanaal Brussel-Charleroi gered. Dat meldt de brandweer zondagochtend.

De man was rond 01.10 uur aan de Koolmijnenkaai in het water gevallen. Een duikersploeg kon de man na enige tijd zoeken terugvinden en op het droge brengen. De veertiger was buiten bewustzijn en werd ter plekke gereanimeerd, waarna hij in kritieke toestand naar het Sint-Janziekenhuis werd overgebracht.