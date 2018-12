“Horrorhuis” van Turpin-familie te koop: vier slaapkamers, drie badkamers, en een geschiedenis van foltering en misbruik

De woning waar een Amerikaans koppel jarenlang hun 13 kinderen gevangen hield en misbruikte, staat sinds gisteren te koop. De geschatte waarde: 306.000 euro, al is het maar de vraag of iemand dat bedrag wil ophoesten voor een huis met zo’n morbide geschiedenis.

Het huis van de Turpin-familie in het stadje Perris, zo’n 70 kilometer ten oosten van Los Angeles, is zo’n 221 vierkante meter groot, heeft vier slaapkamers, en moet volgens schatters zo’n 350.000 dollar (ongeveer 306.000 euro) opbrengen. De eigenaar, die de woning jarenlang verhuurde aan David en Louise Turpin, wil anoniem blijven en veilt de woning dan ook via de website van een makelaar.

Opvallend: volgens het zoekertje is het huis in “redelijke staat”, maar er wordt nergens melding gemaakt van de horror die er zich afspeelde. Wettelijk gezien moeten verkopers in Californië melding maken van sterfgevallen in huizen in de drie jaar voorafgaand aan de verkoop, maar die verplichting bestaat niet voor andere misdrijven. De makelaar zou nu wel van plan zijn details toe te voegen, maar dat gebeurde nog niet. Het hoogste bod zondagochtend was 202.000 dollar (176.000 euro).

Jarenlang misbruik

David en Louise Turpin hielden hun 13 kinderen jarenlang vast in kooien of ketens, zonder contact met de buitenwereld of voldoende voeding, sloegen hen regelmatig en onthielden hen enige vorm van onderwijs. In januari werden ze gearresteerd nadat hun 17-jarige dochter - na twee jaar planning - ontsnapte en de hulpdiensten waarschuwde. Volgens hulpverleners vertoonden de kinderen groeiproblemen, weggekwijnde spieren en psychologische problemen.

De ouders pleitten in juni onschuldig aan aanklachten van foltering, kindermisbruik en meineed, en riskeren een levenslange gevangenisstraf. Momenteel zitten ze in afwachting van hun proces al in de cel.