Na zeventien dagen: eindelijk duikers van marine gestuurd om vijftien vermiste jonge mijnwerkers te zoeken

Meer dan twee weken nadat vijftien mijnwerkers in een Indiase steenkoolmijn vast kwamen te zitten door een overstroming, zijn zondag duikers van de marine ter plaatse gestuurd om de mannen terug te vinden. De arbeiders waren aan het werk in een illegale steenkoolmijn in de staat Meghalaya, in het noordoosten van India.

13 december, Meghalaya. Een team van kompels trekt zoals elke dag via de liften van een steenkoolmijn 106 meter naar beneden, vlakbij de bergen in de regio van Jaintia. Wanneer ze de liftdeuren sluiten, zien ze het laatste zonlicht verdwijnen. Vijftien dagen later zijn ze nog steeds niet opnieuw op de begane grond. Een rivier vlakbij de mijn trad uit haar oevers en voor ze het goed en wel doorhadden zou de mijn overstromen.

Pas na twee weken hulp

Twee weken lang bleef de vermissing onder de radar. Het steenkoolbedrijf en de autoriteiten schoven de zwarte piet boos naar elkaar door. De autoriteiten wezen met de vinger naar de mijnen, die illegaal en niet volgens de veiligheidsvoorschriften zouden zijn. De medewerkers zouden ook bijzonder jong geweest zijn, zodat het bedrijf hen zo weinig mogelijk moest betalen.

Foto: REUTERS

Het steenkoolbedrijf reageerde dat er amper hulp of steun was om de mijnwerkers te helpen. De reddingswerkzaamheden lagen sinds dinsdag stil omdat de pompen niet krachtig genoeg waren. Tv-zender NDTV berichtte eerder al dat de hulpdiensten enkel nog maar drie helmen hadden teruggevonden in de 100 meter diepe mijn.

Pompen

Nu zijn de autoriteiten toch in gang geschoten. “Tien krachtige pompen zijn overgebracht, en teams van marineduikers en ingenieurs hebben de afgelegen site bereikt”, aldus de lokale minister Kyrmen Shylla. “We gaan nu proberen het water uit de mijnschacht te pompen.” De minister gaf wel toe dat de kans op het vinden van overlevenden miniem is. Een ingenieur zei aan NDTV dat het tot een week kan duren om die operatie afgerond te krijgen.

Het is niet de eerste keer dat mijnwerkers vast komen te zitten in een mijn in Meghalaya. In 2012 gebeurde dat ook al met 15 mijnwerkers, en hun lichamen werden nooit gevonden.