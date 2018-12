Spectaculaire dijkbreuk van 30 meter in Brugge, zijn vossen de oorzaak?

De Leopoldsvaart-Noord is aan de overkant door de stroming van de dijkbreuk helemaal uitgehold. Verkeer is niet meer mogelijk. Foto: mvn

Brugge / Knokke-Heist / Damme - Spectaculair zicht langs het Schipdonkkanaal en het Leopoldkanaal in Dudzele, waar vannacht een gat van zowat dertig meter is ontstaan in de middendijk en daarbij ook de oever onder het wegdek wegspoelde. De herstelling van de rijweg zal weken in beslag nemen.

Het is alle hens aan dek op de grens van Dudzele, Damme en Knokke-Heist op de voorlaatste dag van het jaar, waar vannacht het water uit het Schipdonkkanaal een immense bres sloeg in de middendijk met het Leopoldkanaal. Bedroeg het waterpeil van beide kanalen gisteren nog respectievelijk 3,3 meter en 1,3 meter, staat het water nu gelijk op 2,2 meter. “Dit gebeurde compleet onverwachts. Door het grote niveauverschil spoelde het water in zijn stroom ook een deel van de landdijk onder de rijweg uit”, zegt Liliane Stinissen van waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg.

De rijweg van de N378 Leopoldsvaart-Noord werd vanmorgen afgesloten voor alle verkeer. “De stabiliteit is niet gegarandeerd. We hebben inmiddels een aannemer aangesteld die deze namiddag zal beginnen met het verstevigen van de oever”, aldus Stinisse. Volgens het Agentschap Wegen en Verkeer zal het weken duren voordat de weg opnieuw open kan.

Wanneer de middendijk hersteld wordt, is nog niet duidelijk. “Maar ook dat moet snel gebeuren”, zegt dijkgraaf Antoine Wijffels van de Oostkustpolder, bevoegd voor de waterhuishouding in het gebied. “Het is een geluk bij een ongeluk dat het grondpeil zo laag staat en er de komende dagen niet veel neerslag verwacht wordt. Bij een te hoge waterstand in het Leopoldkanaal komt de waterhuishouding in de regio in gevaar.” Dreiging voor overstroming is er echter niet. Bij een te hoge waterstand, kan water worden geloosd in zee.

Over de oorzaak van de dijkbreuk is nog veel onduidelijkheid, al denkt Wijffels aan… vossen. “We waren op de hoogte van de aanwezigheid van een vossenburcht in deze buurt. Het is mogelijk dat ze in de middendijk gangen gegraven hebben, met uitgangen aan weerszijden. Dat is zeker een mogelijke verklaring.”