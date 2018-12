Hoe een gepensioneerde vliegtuigspotter in zijn keuken het hele Amerikaanse militaire apparaat te slim af was

Het is in deze digitale tijden steeds moeilijker om iets geheim te houden, vraag dat maar aan Donald Trump. Dat de Amerikaanse president afgelopen woensdag een verrassingsbezoek aan de Amerikaanse militairen in Irak zou brengen, was strikt geheim. Maar daar stak een gepensioneerde vliegtuigspotter in Engeland een stokje voor...

Reporters die president Trump vergezelden op zijn eerste reis naar een oorlogszone werd een zwijgplicht opgelegd. Het presidentiële vliegtuig werd op radars aangeduid als een doodgewoon militair vrachtvliegtuig. De president zelf verwonderde zich na afloop over het “verduisterde vliegtuig, met alle raampjes gesloten, geen enkel licht aan, compleet pikdonker.” Alles om het presidentiële bezoek aan Irak veilig te laten verlopen.

Maar dat was buiten Alan Meloy gerekend. De gepensioneerde computerspecialist uit het Noord-Engelse Sheffield, die zichzelf op de fotografiewebsite Flickr omschrijft als “een levenslange vliegtuigliefhebber”, keek woensdagochtend uit zijn keukenraam en zag een opvallend vliegtuig. “Het was een prachtig zonnige ochtend”, doet Meloy zijn verhaal. “Ik keek omhoog en dacht ‘Wauw, dat toestel glimt’. Het vloog in een helder blauwe lucht, en was perfect uitgelicht.” Hij haalde snel zijn fototoestel met lens boven, en zette het resultaat online.

Foto: AFP

Daar concludeerden andere vliegtuigfans al snel dat het ging om een Boeing VC-25, de militaire versie van een 747. Wereldwijd vliegen er momenteel slechts twee toestellen van dat type rond, en beide worden gebruikt door de Amerikaanse president.

Op basis van publieke vluchtgegevens en trackingdata leidden vliegtuigspotters dan weer af dat de Amerikaanse president op weg was naar het Midden-Oosten. “Het internet had het mysterie uren voor de bevestiging door het Witte Huis al opgelost”, aldus Meloy.

Nooit in gevaar

De ontdekking toont aan hoeveel vluchtgegevens er dezer dagen publiekelijk beschikbaar zijn, en in hoeverre dat de gangbare beveiligingsroutines bemoeilijkt. “Er zijn verschillende apps voor je smartphone of computer waarmee je burgervliegtuigen kan volgen van opstijgen tot landen”, verklaart Norman Shanks, voormalig veiligheidschef van de grootste Britse luchthavenuitbater. Hij beschrijft het incident als “een gelukje”, maar benadrukt dat de veiligheid van de Amerikaanse president nooit in gevaar was.

Geheimhouding is immers slechts de eerste vorm van bescherming, aldus beveiligingsexpert Bob Ayers. “Maar er zijn natuurlijke meerdere manieren om zo’n vlucht van Air Force One te beschermen”.