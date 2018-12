Een statistiek om snel te vergeten: drie Belgen zitten blijkbaar beter op de bank bij hun club (Nainggolan daarentegen...)

Het einde van het jaar 2018 is in zicht. Hallo 2019! Meteen de kans voor een aantal Belgische voetballers om hun statistieken wat op te krikken, zo blijkt.

Het CIES Football Observatory kwam deze maand met haar laatste statistische onderzoek van het jaar op de proppen. Tot 10 december hield men wedstrijden bij in de vijf grootste Europese competities om te bekijken wanneer clubs het meeste punten pakken wanneer bepaalde spelers in de basis starten in plaats van afwezig zijn. En ook wanneer clubs negatief beïnvloed worden door een speler speelminuten te gunnen.

Nummer één in Europa is Nice-speler Christophe Jallet. Nice pakte 3 punten per wedstrijd met Jallet in de basis en amper 0,44 punten zonder de Fransman. Goed voor een verschil van +2,56 punten. In Engeland leidt Diogo Jota van Wolverhamton de dans. De Wanderers pakten 1,93 punten meer met de Portugees tussen de lijnen vergeleken met wanneer die niet speelde.

De leiders in de top vijf competities:

Frankrijk: Christophe Jallet (Nice) +2,56

Engeland: Diogo Jota (Wolverhampton) +1,93

Spanje: Ruben Rochina (Levante) +1,80

Duitsland: Andreas Beck (Stuttgart) +1,57

Italië: Goran Pandev (Genoa) +1,56

Nog opvallende namen:

Frankrijk: Anthony Limbombe (Nantes) +1,09 | Moussa Dembélé (Lyon) +1,00

Engeland: Pedro (Chelsea) +1,56 | Alexis Sanchez (Man United) +1,42

Spanje: Dani Carvajal (Real Madrid) +1,30

Duitsland: Ante Rebic (Frankfurt) +0,83

Italië: Radja Nainggolan (Inter) +1,19 | Patrick Cutrone (Milan) +1,00

Foto: AP

Dembélé

Nainggolan bakt het naast het veld dan wel wat bruin bij Inter, op het veld is hij dus van goudwaarde. Maar er is ook de andere kant van het spectrum, de spelers waarmee clubs minder punten pakten op het veld dan op de bank. Daarbij behoren drie Belgen.

Mousa Dembélé staat in Engeland zelfs tweede na Anthony Knockaert (Brighton, ex-Standard). Met de Rode Duivel in de basis pakte Tottenham slechts 1,20 punten per match. Zonder Dembélé was dat 2,73 punten, een verschil van -1,53 punten dus. Nog in de (f)lop tien: Steven Defour. Burnley pakte per wedstrijd 0,93 punten minder met de middenvelder tussen de lijnen.

En dan is er nog Timothy Castagne. De Rode Duivel heeft het niet onder de markt om een vaste waarde te worden bij Atalanta en dat heeft mogelijk te maken met het feit dat de club uit Bergamo niet zo vaak wint met hem op het veld. Met Castagne pakte Atalanta amper 0,40 punten per match, zonder hem 1,90 punten. Een verschil van -1,50 punten dus. In Frankrijk haalde Laurent Ciman de eerste tien met een negatief verschil van 1,11 punten maar die vertrok intussen weer bij Dijon.

De opvallendste namen hier:

Frankrijk: Nabil Fekir (Lyon) -1,20

Engeland: Mattéo Guendouzi (Arsenal) -0,99 | Ander Herrera (Man United) -0,93

Spanje: Marcelo (Real Madrid) -1,04

Duitsland: Mahmoud Dahoud (Dortmund) -1,20

Italië: Bryan Cristante (Roma) -1,02 | Gaston Ramirez (Sampdoria) -0,98