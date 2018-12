Regering gaat in beroep tegen bevel om zes kinderen van ISIS-strijdsters te repatriëren

De Belgische regering gaat in beroep tegen het vonnis van de Brusselse kortgedingrechter, die besliste dat de zes kinderen van ISIS-strijdsters Tatiana Wielandt (26) en Bouchra Abouallal (25) uit Borgerhout naar België gerepatrieerd moeten worden. Dat zei minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) aan VTM Nieuws.

Wielandt (26) en Abouallal (25) werden in maart veroordeeld tot vijf jaar cel wegens lidmaatschap van een terroristische groepering. Sinds de verkruimeling van het zelfverklaarde kalifaat van de Islamitische Staat (ISIS) verblijven ze samen met hun kinderen in het Koerdische kamp Al-Hol, in het noordoosten van Syrië.

Via een rechtszaak wilden ze ons land ertoe dwingen hun kin­deren te laten overkomen. Maar een rechter in kort geding wees de vordering van de vrouwen in augustus eerst af. Op grond van het Kinderrechtenverdrag, oordeelde de rechter toen, heeft ons land “wellicht de morele plicht om zich het lot van de minderjarige kinderen van Syriëstrijders in vluchtelingenkampen in de oorlogszones aan te trekken, maar deze morele plicht lijkt juridisch niet afdwingbaar te zijn bij gebrek aan rechtsmacht van de Belgische Staat in die vluchtelingenkampen”.

Woensdag kregen de vrouwen echter wel gehoor in een nieuw kort geding. De rechter verplicht zo “de Belgische Staat om alle noodzakelijke en mogelijke maatregelen te nemen om de zes minderjarige kinderen vanuit Syrië te kunnen laten reizen naar België.”

“Binnen 40 dagen”

België wordt daarbij verplicht om het diplomatiek personeel in te schakelen en contacten en afspraken te maken met de lokale autoriteit om zo de nodige administratieve, reis- en identiteitsdocumenten te laten bezorgen aan zowel de kinderen als hun moeders. De kinderen én de vrouwen moeten dus terugkeren naar België.

“De Belgische Staat moet dit doen binnen de 40 dagen na de betekening van de beslissing. Zo niet, moet ze een dwangsom betalen van 5.000 euro per dag vertraging en per kind, begrensd tot maximum 1 miljoen euro”, klinkt het bij de kortgedingrechter.

De Block: “Bekijken wat we voor die kinderen kunnen doen”

Na analyse door de departementen Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken en Justitie heeft de regering nu beslist in beroep te gaan tegen die beslissing. Dat kondigde minister voor Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) aan. Formeel moet die beslissing wel nog genomen worden. Dat is voor “de volgende dagen”, aldus de minister.

Toch wil De Block bekijken “wat we voor die kinderen kunnen doen”. Zij kozen er immers niet voor om in dergelijke omstandigheden geboren te worden, argumenteert ze. “Dat zij naar ons land komen, daar kan ik me nog bij neerleggen. Vier van de zes zijn Belgische kinderen, die hier grootouders hebben. Er zou ook een kind zwaar ziek zijn. Daar moeten we onze verantwoordelijkheid nemen en zien wat we voor die kinderen kunnen doen”, klonk het.

“De moeders, dat is natuurlijk een andere zaak”, vindt De Block. “Deze twee IS-vrouwen hebben doelbewust en herhaaldelijk ons land de rug toe gekeerd. Dat ze nu van ons verwachten dat we hen komen halen, vind ik een brug te ver. Dat is ons uitlachen”, aldus de minister op haar website. Om in de studio nog te vervolgen: “Zij zijn hier veroordeeld, hebben actief meegewerkt aan het voorbereiden van terroristische aanslagen. Daar zullen we goed de risico’s moeten inschatten en toch niet gewillig zijn.”

Rutten: “Die moeders gaan we niet terughalen”

Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten hield in het VRT-Journaal dezelfde lijn aan. “Als er kinderen zitten en in levensnood zitten, moeten we als land onze verantwoordelijkheid nemen”, argumenteerde zij. “Als het gaat over de moeders, dat zijn volwassen vrouwen die tegen elk advies in naar een oorlogssituatie zijn getrokken en gaan meedoen. Ze wisten dat het daar gevaarlijk was. Dus laten we proberen die kinderen die daar zijn te helpen. Die moeders gaan we niet terughalen.”

De Block’s voorganger Theo Francken (N-VA) noemt de beslissing op Twitter de “enige logische keuze”. Volgens hem is er een grote kans dat de regering in lopende zaken de zaak zal winnen.