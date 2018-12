Guardiola mist De Bruyne en is streng voor Manchester City: “We kunnen niet concurreren met Liverpool”

Manchester City wint zondag best van staartploeg Southampton. De achterstand op Premier League-leider Liverpool wordt anders nog groter. Trainer Pep Guardiola is nog niet in paniek geschoten, maar erkent voorlopig zijn meerdere in Jürgen Klopp.

Eerst een thuisnederlaag tegen Crystal Palace, dan eentje op het veld van Leicester City. En begin december werd er ook al verloren van Chelsea. Manchester City is niet bepaald bezig aan zijn beste maand en staat voorlopig pas derde in Engeland.

“We hebben het tot dusver goed gedaan”, zei Guardiola in de aanloop naar de match tegen de Saints. “We haalden 44 punten in de heenronde. Als we er in de terugronde ook zoveel halen, tellen we 88 punten. Daarmee word je kampioen. Althans, dan zou je de cijfers moeten hebben om kampioen te worden. De meeste kampioenen in de Premier League van de voorbije 20 jaar wonnen de titel met minder punten. Dus we deden het vrij goed, heel goed zelfs.”

“Natuurlijk waren er de voorbije twee wedstrijden tegen Crystal Palace en Leicester”, geeft de Spanjaard toe. “Dus ik snap het gevoel want er waren deze maan twee ploegen beter dan ons. Wat kunnen we zeggen als Liverpool negen clean sheets pakt en veel doelpunten scoort? Op dat vlak kunnen we momenteel niet concurreren met hen. Dus we kijken naar onszelf en naar Southampton. We moeten doen wat we moeten doen, winnen. Daarna zien we wel.”

Foto: AFP

Speelstijl

Guardiola kreeg ook de vraag of hij, gezien de situatie, van speelstijl gaat veranderen. “Ik was op die vraag aan het wachten. Wel, dat gaat niet gebeuren. In mijn eerste jaar gebeurde het ook niet, dus nu zeker niet. Waarom ook, omdat ik twee keer verloor? No way. Voetbal is onvoorspelbaar. Je kan twee, drie, vier of zelfs vijf keer verliezen. Wie weet verliezen we tegen Southampton, dan tegen Liverpool en dan in de FA Cup. Als dat gebeurt, moeten we in de spiegel kijken en harde werken. Dan win je weer een of twee keer, en wordt alles weer normaal.”

Tegen Southampton moet Guardiola het zonder Kevin De Bruyne doen. De Rode Duivel stapte niet mee op het vliegtuig en krijgt rust na zijn comeback van een zware blessure.