Jager schiet rondvliegende papegaai uit de lucht, eigenaar ontroostbaar: “Hij was mijn beste vriend”

Malle - Een jager heeft in Westmalle de blauw-gele papegaai Rambo uit de lucht geschoten. Dat laat de eigenaar van de blauw-gele ara, Joseph Verdyck, bedroefd weten. “Daarna hebben zijn honden hem verscheurd en is zijn nek gebroken”, schrijft hij woedend. “Hij schoot mijn vrije vogel dood voor zijn plezier. En die man noemt zichzelf een dierenliefhebber. Onbegrijpelijk!”

Iets buiten de dorpskern van Westmalle klonk zaterdagochtend om 11 uur ter hoogte van de Sint Jobbaan 77 een schot. Een blauw-gele ara ararauna van Verdyck tuimelde meteen naar beneden, want de kogel van het jachtgeweer was voor hem bedoeld. De honden gingen de exotische vogel te lijf en verscheurde de vogel. Papegaai Rambo maakte geen schijn van kans.

Foto: Facebook/Mero Ara

“Hij heeft mijn ara nog proberen te verstoppen in een geul met bladeren erover, maar er waren getuigen bij dus dat lukte niet”, reageert Verdyck. De eigenaar, die toestemming heeft van de boer om Rambo over zijn akker te laten vliegen, stapte meteen vol ongeloof op de jager af. Maar dat verbeterde de situatie niet. “Hij verontschuldigde zich, omdat hij niet wist dat het mijn vogel was en hij zei dat hij het anders nooit had gedaan. Maar hij was van mening dat hij op exoten mocht schieten.”

Vrije vogel

De man heeft ondertussen aangifte gedaan met de gegevens van de jager bij het politiekantoor in Brecht. “Ik heb mij echt kwaad moeten maken, vooraleer ze een verslag wilden maken, want ze wilde alleen maar een melding noteren omdat ze niet wisten of het een strafbaar feit was”, verklaart de eigenaar. “Hoe is het mogelijk dat een jager die de wetgeving van de jacht niet kent met een wapen en jachtvergunning ongestraft kan rondlopen.”

De mentale klap voor Verdyck is groot, want hij verzorgt zijn ara’s Mero en Rambo met veel liefde en geduld. Maar ook financieel was de blauw-gele vogel heel wat waard. “Mijn ara is speciaal opgeleid om vrij te kunnen vliegen. Ik doe dit al bijna drie jaar elke dag. Een opgeleide ara kost duizenden euro’s, maar voor mij is hij veel meer waard en niet te vervangen. Hij was mijn beste vriend”, besluit Verdyck droevig.