“Ik raakte haar aan, maar toen werd ze wakker”: president vertelt tijdens toespraak hoe hij huismeid aanrandde

De Filipijnse president Rodrigo Duterte ligt onder vuur nadat hij zelf vertelde hoe hij als adolescent de huismeid had betast tijdens haar slaap. Vrouwenrechtenorganisaties beschuldigen Duterte ervan seksueel geweld te promoten.

De 73-jarige controversiële president Duterte shockeerde in het verleden al met uitspraken over vrouwen. Hij maakte grapjes over een verkrachting en schepte publiekelijk op over zijn ontrouw.

In een toespraak zaterdag haalde Duterte zwaar uit naar de katholieke kerk, met wie hij een publiek conflict uitvecht. In het overwegend katholieke land heeft de kerkelijke hiërarchie zich al meermaals kritisch uitgelaten over de bloederige oorlog die de president voert tegen drugshandel en die aan duizenden mensen het leven kostte. Duterte hekelde in zijn toespraak zaterdag het seksueel misbruik binnen de kerk, waarvan hij beweert zelf het slachtoffer te zijn geweest.

De Filipijnse president bracht een biecht ter sprake die hij aflegde en waarin hij aan een priester toegaf dat hij als adolescent de kamer van de huismeid was binnengegaan. “Ik haalde het deken weg (...). Ik probeerde wat er in haar onderbroek zit aan te raken”, vertelde Duterte. “Ik raakte haar aan, ze werd wakker en toen ben ik weggegaan”. Duterte zegt dat hij ook opgebiecht heeft dat hij de meid nadien opnieuw probeerde aan te randen.

Gabriela, een partij die opkomt voor vrouwenrechten, heeft het ontslag van de president geëist, omdat hij een poging tot verkrachting heeft opgebiecht. De woordvoerder van Duterte zegt intussen dat de president het verhaal “uitgevonden” en “gekruid” heeft. “Hij heeft een belachelijke anekdote verteld om de aandacht te vestigen op het seksueel misbruik dat hij en zijn vrienden op school hebben ondergaan”.