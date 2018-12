Poetin stuurde nieuwjaarsbrieven naar wereldleiders, en dit staat erin

Net voor het einde van 2018 heeft de Russische president Vladimir Poetin nieuwjaarsbrieven verstuurd naar heel wat wereldleiders. Hij schrijft daarin onder andere open te staan voor dialoog met Donald Trump en belooft steun aan Bashar al-Assad. Dat meldt The Guardian.

De ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Russische ambtsgenoot Vladimir Poetin op de jongste G20-top in Argentinië werd geannuleerd, dus besloot Poetin een nieuwjaarsbrief te schrijven naar Trump om duidelijk te maken dat hij nog steeds open staat voor gesprekken tussen beide landen.

“Vladimir Poetin heeft benadrukt dat een goede verstandhouding tussen de VS en Rusland de belangrijkste factor zijn voor strategische stabiliteit en internationale veiligheid”, laat het Kremlin weten aan The Guardian. “Hij bevestigt dat Rusland open staat voor dialoog met de VS over de meest uiteenlopende onderwerpen.”

Ook de Syrische leider Bashar al-Assad kreeg post van Poetin. In zijn brief belooft de Russische president de steun verder te zetten voor de Syrische regering en het Syrische volk “in de strijd tegen terrorisme, in de verdediging van de soevereiniteit en de territoriale integriteit.”

Brieven van de Russische president vielen ook in de bus bij andere wereldleiders als Theresa May, de Japanse premier Shinzo Abe en de Chinese president Xi Jinping. Volgens het Kremlin wenst hij het Britse volk “welvaart en een goede gezondheid”.