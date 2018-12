Verwarde man in Ieper is vermiste Fransman

Ieper - De politie en het parket zijn erin geslaagd om de verwarde man te identificeren die in Ieper aangetroffen werd. Het gaat om een Fransman die in zijn woonplaats Rijsel als vermist was opgegeven.

De politie en het parket stonden eind vorige week voor een raadsel. Op vrijdag 21 december werd een verwarde man aangetroffen aan een fitnesscentrum in de Patersstraat in Ieper. De man wist niet meer wie hij was, of waar hij vandaan kwam. Het parket deed zaterdag een ultieme oproep naar getuigen, in de hoop zo de identiteit van de man te achterhalen.

Met succes, want ondertussen is bekend wie de man is. Via de beelden die verspreid werden, kon de politie zijn identiteit achterhalen. Het gaat de 57-jarige C.N. uit het Franse Rijsel, die al sinds vorige week als vermist stond opgegeven.

De man leidt aan geheugenverlies en verblijft daarom in een systeem van begeleid wonen. Hoe hij uiteindelijk in Ieper belandde, is niet duidelijk.