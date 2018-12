KMI waarschuwt voor CO-vergiftiging: “Verhoogd risico”

Het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) waarschuwt voor verhoogde kans op CO-vergiftiging. Die wordt vaak veroorzaakt door het verwarmen van ruimtes. “Wees oplettend bij symptomen als hoofdpijn of neiging tot braken”, klinkt het.

“Het KMI signaleert ongunstige voorwaarden wat betreft het gebruik van waterverwarmingstoestellen en van vuurhaarden bij het verwarmen van lokalen. Gelieve zeer oplettend te zijn bij symptomen als hoofdpijn of neiging tot braken, want die kunnen een gevolg zijn van CO-intoxicatie”, staat zondag te lezen op de website van het KMI.

De oproep wordt gelanceerd omdat er in de laatste dagen van het jaar verhoogde kans is op CO-vergiftiging. Veel mensen komen dan samen in ruimtes die extra verwarmd worden om de koude winterdagen te vergeten.

“De meerderheid van de ongevallen door koolstofmonoxide gebeurt tussen oktober en maart, wanneer huizen warm gestookt worden”, aldus het KMI op haar website. “De meeste vergiftigingen worden dan ook veroorzaakt door een verbrandingstoestel in huis, voor verwarming of voor de productie van warm water. Individuele kachels veroorzaken vaker een vergiftiging dan installaties voor centrale verwarming. Meestal zijn het warmwatertoestellen op gas die een vergiftiging in de badkamer veroorzaken.”

Stille moordenaar

“CO is een giftig gas. Het is kleurloos, reukloos, smaakloos en niet-irriterend. Daarom noemt men het wel de stille of sluipende moordenaar. CO ontstaat wanneer bij gebrek aan zuurstof een onvolledige verbranding plaats vindt van brandstoffen zoals gas, stookolie, benzine hout of kolen. Soms kan men de aanwezigheid van CO vermoeden wanneer men andere verbrandingsproducten van deze brandstoffen in huis kan ruiken.”

Hoe ontstaat een CO-vergiftiging?

“Wanneer een verbrandingstoestel de omgevingslucht in huis gebruikt voor de verbranding, zijn er drie vereisten waaraan moet voldaan worden om tot een goede verbranding te komen: aanvoer van zuurstof (verse lucht), een degelijk toestel, dat juist afgesteld staat en regelmatig onderhouden wordt, en afvoer van de verbrandingsgassen naar buiten. Als aan één van deze vereisten niet voldaan wordt, bestaat er een risico op CO-intoxicatie. De afvoer naar buiten gebeurt via de schoorsteen. Hiervoor is voldoende trek nodig. Bepaalde weersomstandigheden kunnen de trek in de schoorsteen nadelig beïnvloeden.”