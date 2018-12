Bestuurster gewond na frontale botsing in Ninove

Ninove - In de Ninoofse deelgemeente Appelterre-Eichem is zaterdagmiddag een vrouw gewond geraakt bij een zwaar verkeersongeval. Een bestelwagen die in de richting van Ninove reed, week om onbekende reden af van zijn rijvak.

Een auto die uit de tegenovergestelde richting kwam kon een botsing niet vermijden. De klap was zo hevig dat beide wagens pas na 100 meter tot stilstand kwamen. Eén chauffeur moest voor verzorging naar het ziekenhuis. De rijbaan richting Brakel was een tijdlang afgesloten voor het verkeer, want er was ook nog een bestelwagen op de middenberm terechtgekomen.