Gedetineerde ontsnapt uit gevangenis in Frankrijk, ondanks schietende politie

Uit de gevangenis van Fresnes, in de buurt van Parijs, is zondag een gedetineerde ontsnapt. Een bewaker schoot nog op de vluchtende gedetineerde, maar die kon ontkomen.

De betrokkene was veroordeeld voor diefstal met braak. Hij slaagde er rond 16.40 uur in om over een muur te klimmen. De gevangene zou zich verwond hebben aan prikkeldraad. Er is een zoekactie opgezet.

De gevangenis van Fresnes is één van de grootste van Frankrijk en biedt plaats aan 2.500 gedetineerden. In augustus vlogen twee drones boven de gevangenis, waarop een ondezoek werd geopend. Een spectaculaire ontsnapping uit een gevangenis, waarbij een helikopter op de binnenplaats was geland, deed het debat over de beveiliging in de Franse gevangenissen oplaaien en leidde tot een reorganisatie van het gevangeniswezen.