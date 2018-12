Russische ex-spion zette failliete campagneleider van Trump onder druk tijdens campagne

De gewezen campagneleider van Donald Trump werd onder druk gezet door een gewezen Russische spion in de aanloop naar de presidentsverkiezingen. Hij moest een Russische oligarch nog enkele miljoenen terugbetalen, en dat leidde tot veelvuldig contact met de Russen. Dat heeft een maandenlang onderzoek van Time Magazine blootgelegd.

Paul Manafort is een van de belangrijkste namen in het onderzoek naar Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016, toen Donald Trump de Amerikaanse president werd. Manafort speelde als campagneleider een belangrijke rol in de overwinning van Trump.

Op het moment waarop Manafort de campagne van Trump leidde, ging het niet goed met de man. In de lente van 2016 was hij zo goed als failliet: hij had torenhoge schulden opgebouwd door de aankoop van luxueus vastgoed, kledij, wagens en antiek. Een fout gelopen deal in Oekraïne zadelde hem bovendien op met een schuld van 19 miljoen dollar bij de Russische miljardair Oleg Deripaska.

Deripaska was geen onbekende voor hem. Sinds 2006 had hij voor hem gewerkt en samen hadden ze flink wat geld verdiend. In tegenstelling tot de Rus slaagde Manafort er niet in om dat verstandig te beheren.

Drukmiddel

Een gewezen Russische spion, Victor Boyarkin, werd in 2016 door de miljardair aangesteld om Manafort te doen betalen. “Ik heb hem zwaar onder druk gezet”, zegt die aan Time. Het leidde tot een heleboel mails van Manafort aan zijn gewezen baas, waarin de campagneleider van Trump hem een inkijk in de presidentiële race bood om “het goed te maken”.

Of er effectief inmenging is geweest, is met de onthullingen van Time niet bewezen. Wel zeker is dat nu voor het eerst aangetoond is dat de Russen wel degelijk een drukmiddel hadden om via Manafort invloed uit te oefenen op de campagne van Trump.

Boyarkin werd gecontacteerd door speciaal aanklager Robert Mueller om verhoord te worden in de zaak rond de Russische inmenging, maar weigerde dat.