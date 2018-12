Te duur en niet enthousiast genoeg: Anderlecht haakt af voor Cocu

Behoudens een totaal onverwachte ommekeer wordt Phillip Cocu (48) niet de nieuwe coach van Anderlecht. Paars-wit staakte de onderhandelingen met de Nederlandse topkandidaat omdat hij te duur was en – van meet af aan – eigenlijk geen zin had in deze job. RSCA richt zijn pijlen nu op andere kandidaten.

Anderlecht zal voor Nieuwjaar geen nieuwe coach hebben. Paars-wit sprak de jongste dagen met Phillip Cocu, maar dat bleek echt een mission impossible. De Nederlander is nog maar net ontslagen bij Fenerbahçe en als hij nu tekent in het Astridpark verliest hij erg veel van zijn riante Turkse ontslagpremie. Daarom gaf Cocu Anderlecht aan dat hij ook in Brussel tot 4 miljoen euro – loon en bonussen – per jaar wilde verdienen of anders veel liever een sabbatperiode inlaste.

Paars-wit dacht echter dat het via Frank Arnesen wel tot een compromis zou kunnen komen. De sportief directeur kent de coach nog van bij PSV en Chris van der Weerden – Cocu’s vaste assistent die mee mocht komen naar RSCA – is Arnesens schoonzoon. Helaas, onderhandelingen in Istanbul met Fenerbahçe én gesprekken met Cocu leverden niets op. De trainer deed amper toegevingen, waarop Anderlecht finaal besloot dat het beter was om te mikken op een trainer die wel gretig is om te komen.

Wie dat wordt, is nog koffiedik kijken. De Deen Kasper Hjulmand (46) was sowieso één van de alternatieven en hij staat te springen om te komen. Zijn ploeg Nordsjaelland wil wel een afkoopsom van circa 1 miljoen, maar dat is – net als zijn loon – niet onoverkomelijk.

Geen Belgen

Al is Hjulmand natuurlijk geen grote naam en Anderlecht wil toch uitpakken. Daarom wordt ook de Nederlander Martin Jol (62) naar voren geschoven. Die zit al twee jaar zonder job, maar coachte in het verleden wel Tottenham, Hamburg, Ajax en Fulham. Arnesen werkte met hem samen bij Tottenham.

De coaches Roberto Donadoni (ex-AC Milan), Vincenzo Montella (ex-Roma, Milan, Sevilla) en Laurentiu Reghecampf (ex-Steaua Boekarest) zijn louter aangeboden trainers en zijn vooralsnog geen kanshebbers voor de job. Dat lijkt voorlopig ook te gelden voor Belgische trainers.