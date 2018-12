Brand in badkamer veroorzaakt woningbrand

Mechelen - De brandweer is zondagavond uitgerukt voor een woningbrand in de Jan van Musenalaan in Muizen (Mechelen). Het vuur ontstond in de badkamer en was snel onder controle. Er is wel aanzienlijke schade.

Vermoedelijk een kortsluiting van een verlichtingsarmatuur in de badkamer op de zolderverdieping heeft de brand veroorzaakt. Doordat de elektriciteit uitviel, werden de bewoners omstreeks 19.30u gealarmeerd. Toen de vrouw des huizes korte tijd later een brandgeur waarnam, verwittigden de bewoners de brandweer. Zij konden hun huis veilig verlaten.

Foto: SVH

Een tiental minuten later kwam de post Mechelen van de hulpverleningszone Rivierenland ter plaatse. “Gelukkig was de brandweer er snel bij, want de vlammen sloegen al door het dak”, zegt de bewoner.

Het vuur had zich op dat moment al over de zolderverdieping verspreid. De brandweermannen moesten het plafond wegbreken om het vuur te kunnen blussen. “We hebben isolatie en dakpannen moeten verwijderen om alle smeulende resten weg te krijgen”, zegt luitenant Karel Van Heetvelde.

Door de brand is er in de woning ook rook- en waterschade. “We zijn dankbaar om de bereidwilligheid die buren meteen toonden om ons te helpen”, zegt de bewoner nog.

De brandweerpost Willebroek kwam nog ter plaatse om het dak mee dicht te leggen.

Rook door voetzoekers?

Kort na de oproep voor de brand in Muizen moest de post Duffel zondagavond uitrukken naar het centrum van Mechelen. Daar was rookontwikkeling gemeld in de gebouwen van De Voorzorg in de Désiré Boucherystraat, maar dat bleek loos alarm. Vermoedelijk werd de rook veroorzaakt door voetzoekers die onbekenden lieten ontploffen.

Foto: SVH